В Бишкеке прошло первое заседание Инвестиционного совета при мэрии столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на заседании избрали второго заместителя председателя совета от бизнес-сообщества. Им стал председатель общественного объединения «Ассоциация иностранных инвесторов» Кайрат Итибаев.

Участники обсудили перспективные направления деятельности Инвестиционного совета и механизмы эффективной реализации.

В мэрии напомнили, что совет создан в феврале прошлого года при столичной мэрии и нацелен на содействие привлечению инвестиций в экономику Бишкека, проведение единой инвестиционной политики в городе. «Данный консультативно-совещательный орган будет разрабатывать рекомендации и предложения для муниципалитета по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности, обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки предпринимателей», — отметили в мэрии.