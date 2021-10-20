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Экономика

В Бишкеке прошло первое заседание Инвестиционного совета при мэрии столицы

В Бишкеке прошло первое заседание Инвестиционного совета при мэрии столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на заседании избрали второго заместителя председателя совета от бизнес-сообщества. Им стал председатель общественного объединения «Ассоциация иностранных инвесторов» Кайрат Итибаев.

Участники обсудили перспективные направления деятельности Инвестиционного совета и механизмы эффективной реализации.

В мэрии напомнили, что совет создан в феврале прошлого года при столичной мэрии и нацелен на содействие привлечению инвестиций в экономику Бишкека, проведение единой инвестиционной политики в городе. «Данный консультативно-совещательный орган будет разрабатывать рекомендации и предложения для муниципалитета по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности, обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки предпринимателей», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211023/
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