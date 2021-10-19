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Экономика

Почти 10 тысячам субъектов бизнеса списали пени и штрафы

С августа 2020 года по 1 октября 2021 года 9 тысячам 994 субъектам списаны пени, штрафы и налоговые санкции на 621,7 миллиона сомов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В том числе 6 тысячам 876 налогоплательщикам списаны пени, санкции и штрафы на 458,2 миллиона сомов по налогам. Из них пени составили 416,3 миллиона сомов, налоговые санкции — 41,9 миллиона сомов. При этом 4 тысячи 253 налогоплательщика заплатили в бюджет 443,4 миллиона сомов по основным суммам налоговой задолженности. Еще 3 тысячам 118 субъектам списаны пени, санкции и штрафы на 163,5 миллиона сомов по страховым взносам. В бюджет уплачены 307,6 миллиона основной суммы задолженности по страховым взносам.

«Плательщики в соответствии с законом о реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам могут использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов, уплатив основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам. Согласно закону, тем, кто до 1 июля 2021 года погасил основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшуюся до 1 июля 2020 года, на 100 процентов списаны пени, санкции и штрафы. Плательщикам и гражданам, которые погасят основную сумму задолженности до 31 декабря 2021 года, размер списания составляет 50 процентов», — рассказали в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210900/
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