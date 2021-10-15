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Экономика

Нацбанк Кыргызстана провел вторую с начала месяца интервенцию

Накануне Национальный банк Кыргызстана во второй раз за месяц вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что продано $10 миллионов с расчетами на дату сделки и $20,2 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала месяца Нацбанк потратил на поддержание курса сома $37,8 миллиона.

Всего с начала года Нацбанк провел восемь интервенций, продав $348 миллионов 950 тысяч.

Отметим, что НБ КР выходит на валютный рынок с интервенциями для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210536/
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