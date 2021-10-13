Подписан индикативный баланс на беспошлинные поставки ГСМ из России

Накануне в Москве подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Кыргызстана и России о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Кроме того, проведена корректировка индикативного баланса на 2021-й и утвержден баланс по нефти и нефтепродуктам на 2022 год.

Напомним, ранее из России в Кыргызстан беспошлинно можно было ввезти 460 тысяч тонн бензина и 485 тысяч тонн дизельного топлива. По новому индикативному балансу показатель вырос. Без таможенных пошлин будет перевезено 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива.