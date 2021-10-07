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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

«Кумтор» прокомментировал информацию о затоплении центрального карьера рудника

ЗАО «Кумтор Голд Компани» работает в строгом соответствии с утвержденными проектами и планами горных работ, вся документация прошла согласование в соответствующих государственных органах, получены все необходимые разрешения, сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, последние несколько месяцев вокруг месторождения Кумтор, преимущественно иностранными СМИ, развернута информационная война. В качестве примера в компании приводят ранее опубликованную информацию о том, что центральный карьер рудника якобы был затоплен. Затопление в ЗАО опровергли.

«Это обычная ситуация, она повторяется каждый год. То есть в летнее время уровень воды повышается в южном углублении карьера, а в осенне-зимний период мы ее откачиваем... В 2020 году уровень воды в карьере составлял около 35-58 метров от дна, это на 12 метров выше, чем сейчас. В текущем году воды по факту скопилось меньше», — цитирует старшего инженера-гидрогеолога «Кумтор Голд Компани» Кирилла Алексеева пресс-служба.

По ее данным, сейчас в южном углублении карьера рудника осталось чуть более 600 тысяч кубических метров воды, в течение двух-трех недель она будет откачана.

Сегодня на разных участках месторождения работают 170 насосов различной мощности, еще 37 остаются в резерве. Опасности для людей и техники не существует, мониторинг бортов проводится в режиме 24/7 системами Reutech и Leica, скорость смещения в пределах нормы.

«Вода в карьер стекает из-за таяния ледников в летний период и атмосферных осадков. Вопрос в том, как ее использовать, чтобы она приносила пользу и не вредила окружающей среде. Когда-то канадские инженеры приняли губительное для экологии решение — качать воду для нужд золотоизвлекательной фабрики из горного озера Петрова... По поручению внешнего управляющего фабрика на Кумторе переходит на использование воды из карьера. Чистую озерную воду теперь получится экономить, ее будут использовать только для бытовых нужд лагеря», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Кумтора» предоставила фото от 28 сентября 2021 года и отмечает: видно, что водотоки по бортам карьера отсутствуют.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209576/
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«Кумтор» прокомментировал информацию о затоплении центрального карьера рудника