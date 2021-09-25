09:44
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Экономика

Начата разработка проекта по строительству Парка электронной коммерции

В рамках проекта программы развития Кыргызстана до 2026 года предлагается формирование нормативно-правовых основ ведения электронной торговли. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

В ведомстве отмечают, что будут определены принципы регулирования и участники электронной торговли, порядок оформления сделок и принципы налогообложения. Помимо этого, будут регламентированы порядок обмена информацией между участниками процесса и вопросы кибербезопасности.

«Будет определен национальный оператор по операциям в сфере электронной торговли. Для развития инфраструктуры торговли и почтовых операций начата разработка проекта по строительству Парка электронной коммерции вблизи аэропортовой инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208287/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции e-Commerce EXPO 2021
Популярные новости
Об&nbsp;обесцененном кыргызском золоте как следствии решений отдельных чиновников Об обесцененном кыргызском золоте как следствии решений отдельных чиновников
Ситуация с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo;. Кабмин отказался от&nbsp;двух фондов, созданных с&nbsp;Centerra Ситуация с «Кумтором». Кабмин отказался от двух фондов, созданных с Centerra
О&nbsp;продаже золота, критике депутатов, Тенгизе Болтуруке. Заявление &laquo;Кумтора&raquo; О продаже золота, критике депутатов, Тенгизе Болтуруке. Заявление «Кумтора»
Цены на&nbsp;бензин в&nbsp;Кыргызстане стали выше, чем в&nbsp;России Цены на бензин в Кыргызстане стали выше, чем в России
Бизнес
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
Новый магазин Globus на&nbsp;Моссовете ждет своих покупателей Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей
25 сентября, суббота
09:40
Завтра в Бишкеке из-за полумарафона будут перекрывать дороги Завтра в Бишкеке из-за полумарафона будут перекрывать д...
09:20
Начата разработка проекта по строительству Парка электронной коммерции
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 25 сентября 2013 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 сентября, пятница
23:53
Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры своих смартфонов
23:25
Показана модель мотоцикла Tiger 900 из нового фильма о Джеймсе Бонде
22:57
Подписан план с ЕС по реабилитации урановых объектов в Центральной Азии
22:23
Создан автономный цифровой повар для 3D-печати и приготовления еды
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 сентября: без осадков