В рамках проекта программы развития Кыргызстана до 2026 года предлагается формирование нормативно-правовых основ ведения электронной торговли. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

В ведомстве отмечают, что будут определены принципы регулирования и участники электронной торговли, порядок оформления сделок и принципы налогообложения. Помимо этого, будут регламентированы порядок обмена информацией между участниками процесса и вопросы кибербезопасности.

«Будет определен национальный оператор по операциям в сфере электронной торговли. Для развития инфраструктуры торговли и почтовых операций начата разработка проекта по строительству Парка электронной коммерции вблизи аэропортовой инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.