ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на графитированные электроды из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов диаметром не более 520 миллиметров из Китая сроком на пять лет. Об этом сообщает ЕЭК.

Отмечается, что размер пошлины составит 14,04 процента, или 28,2 процента от таможенной стоимости, в зависимости от производителя. Решение принято по итогам антидемпингового расследования, начатого 9 апреля 2020 года на основании заявления от имени АО «ЭПМ — Новочеркасский электродный завод», АО «ЭПМ — Новосибирский электродный завод» и ООО «Донкарб Графит», поддержанного АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК установил наличие демпингового импорта товара из КНР, а также материального ущерба отрасли экономики, что является основанием для применения антидемпинговой меры.

«В ходе рассмотрения вопроса проведены консультации для снятия опасений предприятий Казахстана в части сохранения стоимости и доступности продукции. По итогам работы группа производителей графитированных электродов из ЕАЭС приняла на себя официальные обязательства о бесперебойных гарантированных поставках, а также о применении формульного ценообразования, исходя из международных котировок», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, со стороны производителей сделаны предложения о заключении долгосрочных контрактов, что в итоге позволит не допустить возможного резкого роста цен на внутреннем рынке. Эти подходы включены в решение о применении антидемпинговой пошлины в качестве приложения. Если обязательства не будут выдерживаться, это станет основанием для оперативного пересмотра решения вплоть до отмены меры. Кроме того, комиссия будет проводить ценовой мониторинг и анализ ситуации на предмет злоупотребления со стороны поставщиков графитированных электродов доминирующим положением.

Решение вступает в силу с 1 января 2022-го. Оставшийся период необходим для контрактации и перестраивания кооперационных цепочек.