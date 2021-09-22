ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на графитированные электроды из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов диаметром не более
Отмечается, что размер пошлины составит 14,04 процента, или 28,2 процента от таможенной стоимости, в зависимости от производителя. Решение принято по итогам антидемпингового расследования, начатого 9 апреля 2020 года на основании заявления от имени АО «ЭПМ — Новочеркасский электродный завод», АО «ЭПМ — Новосибирский электродный завод» и ООО «Донкарб Графит», поддержанного АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».
Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК установил наличие демпингового импорта товара из КНР, а также материального ущерба отрасли экономики, что является основанием для применения антидемпинговой меры.
«В ходе рассмотрения вопроса проведены консультации для снятия опасений предприятий Казахстана в части сохранения стоимости и доступности продукции. По итогам работы группа производителей графитированных электродов из ЕАЭС приняла на себя официальные обязательства о бесперебойных гарантированных поставках, а также о применении формульного ценообразования, исходя из международных котировок», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
По его словам, со стороны производителей сделаны предложения о заключении долгосрочных контрактов, что в итоге позволит не допустить возможного резкого роста цен на внутреннем рынке. Эти подходы включены в решение о применении антидемпинговой пошлины в качестве приложения. Если обязательства не будут выдерживаться, это станет основанием для оперативного пересмотра решения вплоть до отмены меры. Кроме того, комиссия будет проводить ценовой мониторинг и анализ ситуации на предмет злоупотребления со стороны поставщиков графитированных электродов доминирующим положением.
Решение вступает в силу с 1 января 2022-го. Оставшийся период необходим для контрактации и перестраивания кооперационных цепочек.