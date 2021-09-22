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Экономика

В 2022 году дефицит бюджета составит 9 миллиардов сомов

На 2022 год дефицит бюджета ожидается в размере 9 миллиардов сомов. Об этом сегодня на общественных слушаниях по проекту республиканского бюджета на 2022 год и прогноза на 2023-2024 годы сообщил первый заместитель министра экономики и финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов госинвестиций в 2022 году предусматриваются в сумме 203 миллиардов 563,5 миллиона сомов, или 28,5 процента ВВП. По сравнению с 2021 годом доходы вырастут на 17,7 процента, или на 30,6 миллиарда сомов.

«Общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год без учета финансовых активов установлен на уровне 212 миллиардов 685,2 миллиона сомов. С учетом финансовых активов общий объем расходов установлен в сумме 230 миллиардов 882,3 миллиона сомов. На сегодня налоговые доходы покрывают защищенные статьи расходов», — сказал Алмаз Бакетаев.

При этом он отметил, что к 2024 году ожидается профицит бюджета. Он будет потрачен на обслуживание внешнего и внутреннего долга. Как раз в этот период наступает пик выплат.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207928/
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