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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Суд Нью-Йорка отказал компании «Центерра» в удовлетворении иска о санкциях

Суд Нью-Йорка отказал компании «Центерра», ходатайствующей о наложении санкций и штрафов на Кыргызскую Республику. Об этом сообщает компания «Кумтор Голд Компани».

По ее данным, 15 сентября состоялось слушание по рассмотрению ходатайств компании «Центерра», в том числе по наложению санкций на Кыргызскую Республику в размере $1 миллион в день.

«Суд отклонил аргументы и ходатайство «Центерры» о наложении санкций на Кыргызскую Республику на том основании, что юрисдикция суда оспаривается кыргызской стороной в рамках рассмотрения апелляции. Также суд не обладал подтвержденной персональной юрисдикцией над Кыргызской Республикой, и ни одно из заявленных действий не нарушает в настоящее время предыдущий приказ суда об «автоматическом приостановлении», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба «Кумтора», суд постановил, что ни одно из действий Кыргызской Республики не являлось нарушением автоматического приостановления, так как продление временного внешнего управления было продолжением статус-кво, а отсрочка и запрос документов судами КР не являлись решениями по существу дела. «Уголовные расследования подпадают под соответствующие исключения, и утверждения о возможной денонсации соглашений не переросли в реальные практические нарушения автоматического приостановления, введенного ранее судом Нью-Йорка», — информирует компания.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207265/
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