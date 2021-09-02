Кыргызские компании примут участие в бизнес-форуме в Венгрии

Торгово-промышленная палата готовит делегацию кыргызстанских предпринимателей для участия в крупном бизнес-форуме, который пройдет в Венгрии 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что бизнес-форум инициирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. К участию приглашаются главы торгово-промышленных палат и предприниматели государств тюркского мира. Цель форума — объединить возможности компаний стран-участниц и наблюдателей в широкомасштабных инвестиционных проектах.

От каждого государства на форуме будут представлены по 12 человек. Всего в нем будут представлены 60 стран — участниц Тюркского совета. Предприниматели будут представлять сферы здравоохранения, сельского и водного хозяйства, пищевой промышленности (включая ирригацию) и ИКТ.

Со стороны Венгрии примут участие около 40 компаний, большинство которых являются членами Программы партнерства выдающихся экспортеров страны.