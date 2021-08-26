20:07
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Экономика

Цифра дня. 29 миллиардов сомов выделили с начала года на пенсии и пособия

За семь месяцев 2021 года на выплату пенсий и пособий выделили 20 миллиардов 83 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Социального фонда Жаныбек Орозалиев.

Он рассказал, что на 1 августа 2021 года число пенсионеров составило 709 тысяч 300 человек. Из них через отделения «Кыргыз почтасы» пенсии получают 239,5 тысячи человек, через коммерческие банки — 469,8 тысячи.

«Вся сумма, необходимая на выплаты пенсий, профинансирована, на сегодня задолженностей нет», — заключил глава Соцфонда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205210/
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
Облегчить процедуру оформления пенсий предлагает депутат
С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
О механизмах повышения пенсий главу кабмина проинформировал Соцфонд
Кабмин предлагает индексировать размеры страховых частей пенсий с 1 октября
Цифра дня. 25 миллиардов сомов выделено на пенсии в Кыргызстане за полгода
Соцфонд: Из-за цифровизации размер пенсий у некоторых граждан уменьшился
Жительница Московского района пожаловалась на сокращение положенной ей пенсии
Цифра дня. 20,7 миллиарда сомов потратили на выплату пенсий и пособий
Цифра дня. 13 тысячам 361 гражданину назначена пенсия с начала года
Соцфонд: Средства на выплату пенсий начали перечислять 9 апреля
Популярные новости
Идеи Акылбека Жапарова. Когда от&nbsp;буйства фантазии бизнес хватается за&nbsp;голову Идеи Акылбека Жапарова. Когда от буйства фантазии бизнес хватается за голову
В&nbsp;Кыргызстане правом проверять бизнес хотят наделить восемь ведомств (список) В Кыргызстане правом проверять бизнес хотят наделить восемь ведомств (список)
Бизнес намерен провести онлайн-митинг против инициатив Акылбека Жапарова Бизнес намерен провести онлайн-митинг против инициатив Акылбека Жапарова
Новая идея. Бизнес обяжут устанавливать QR-коды Новая идея. Бизнес обяжут устанавливать QR-коды
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
26 августа, четверг
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:48
В Нарыне прошел фестиваль ширдаков. Победительнице 80 лет
19:48
Фильм из Кыргызстана включен в конкурсную программу кинофестиваля в Бухаресте
19:26
Кража в парке имени Панфилова. В Бишкеке задержали двух подозреваемых девушек
19:23
Нет лекарств, антисанитария. Рекомендации правозащитников игнорируются