Цифра дня. 29 миллиардов сомов выделили с начала года на пенсии и пособия

За семь месяцев 2021 года на выплату пенсий и пособий выделили 20 миллиардов 83 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Социального фонда Жаныбек Орозалиев.

Он рассказал, что на 1 августа 2021 года число пенсионеров составило 709 тысяч 300 человек. Из них через отделения «Кыргыз почтасы» пенсии получают 239,5 тысячи человек, через коммерческие банки — 469,8 тысячи.

«Вся сумма, необходимая на выплаты пенсий, профинансирована, на сегодня задолженностей нет», — заключил глава Соцфонда.