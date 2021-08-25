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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Охрана окружающей среды — приоритетное направление деятельности «Кумтора»

По инициативе временного внешнего управляющего «Кумтор Голд Компани» (КГК) Тенгиза Болтурука разработан и выполняется комплекс мероприятий по охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, они ведутся параллельно с устранением недостатков, указанных в отчете государственной комиссии.

«Долгие годы «Центерра» скрывала экологические проблемы на руднике «Кумтор», что привело к ситуации, которая в отчете госкомиссии обозначена как экоцид. Для того чтобы исправить то, что уничтожалось десятилетиями, трех месяцев мало, однако то, что уже сделано командой внешнего управляющего, впечатляет. В первую очередь это принципиальный подход — ледники важнее! В связи с этим было принято стратегическое решение по переходу на подземную добычу золота», — говорится в сообщении.

Компания приглашает ресурсных геологов и приступает к пересчету запасов Кумтора.

«Необходимо детально выяснить, где находятся подземные руды, в каком количестве и качестве. Следующей весной ожидаем прибытия проектировщиков подземных рудников. Мы возобновим работу, которая была начата в 2008 году и по неизвестным причинам остановлена в 2012-м. Это было очень некомпетентное, неправильное решение», — цитирует Тенгиза Болтурука пресс-служба компании.

Отмечается, что решение канадского партнера качать воду для нужд золотоизвлекательной фабрики из высокогорного озера Петрова было неправильным и также нанесло экологии урон.

По поручению внешнего управляющего фабрика постепенно переходит на использование технической воды из карьера. В компании отмечают, что на производственном процессе введение оборотного водоснабжения не отразится, а ледниковую озерную воду получится экономить, ее будут использовать только для бытовых нужд лагеря.

«Ранее на фабрику подавалось 230-240 кубов карьерной воды в час при суточной потребности около 750 кубов в час. В этом году увеличили подачу до 430-460 кубов в час. Мы разработали проект, к реализации приступим уже в ноябре, планируем подавать до 690 кубов в час, то есть покроем потребности фабрики на 90 процентов», — цитирует старшего инженера-гидрогеолога Кирилла Алексеева пресс-служба «Кумтора».

По ее данным, одно из замечаний госкомиссии касалось эффективности работы очистных сооружений промышленных стоков. Это самая высокогорная установка в мире. По поручению Тенгиза Болтурука комплекс модернизировали. После монтажа новых узлов и агрегатов очистные сооружения стали работать более эффективно. За качеством очищенной воды непрерывно следят специалисты.

«Сегодня на «Кумторе» модернизируются все без исключения производственные процессы рудника, которые так или иначе связаны с охраной окружающей среды. «Кумтор» становится экологичной компанией, даже переработка вторичного сырья, за которую отвечают подрядные организации, теперь под строгим контролем экологов компании», — добавили в пресс-службе.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205056/
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