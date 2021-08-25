В Кыргызстане правом проверять бизнес хотят наделить восемь ведомств (список)

В Кыргызстане предлагают определить единый перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства. Поправки в соответствующий законопроект выносит на общественное обсуждение Министерство экономики и финансов.
В ведомстве отмечают, что ранее был установлен перечень контролирующих органов. Но в связи с изменениями структуры правительства функции контроля и надзора государственных контролирующих органов были переданы государственным органам исполнительной власти. Поэтому и возникла необходимость создать новый список.
Кроме того, устанавливается норма, согласно которой уполномоченные органы, имеющие право на проведение проверок субъектов предпринимательства, должны объединить стратегические планы, а также годовые или квартальные планы проверок. Они будут действовать как один уполномоченный орган по проверкам бизнеса.
Новым перечнем право проверок бизнеса получат:
- Министерство экономики и финансов.
- Министерство энергетики и промышленности.
- Министерство здравоохранения и социального развития.
- Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.
- Министерство чрезвычайных ситуаций.
- Министерство транспорта и коммуникаций.
- Государственный комитет по экологии и климату.
- Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.