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Экономика

В Кыргызстане правом проверять бизнес хотят наделить восемь ведомств (список)

В Кыргызстане предлагают определить единый перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства. Поправки в соответствующий законопроект выносит на общественное обсуждение Министерство экономики и финансов.

В ведомстве отмечают, что ранее был установлен перечень контролирующих органов. Но в связи с изменениями структуры правительства функции контроля и надзора государственных контролирующих органов были переданы государственным органам исполнительной власти. Поэтому и возникла необходимость создать новый список.

Кроме того, устанавливается норма, согласно которой уполномоченные органы, имеющие право на проведение проверок субъектов предпринимательства, должны объединить стратегические планы, а также годовые или квартальные планы проверок. Они будут действовать как один уполномоченный орган по проверкам бизнеса.

Новым перечнем право проверок бизнеса получат:

  1. Министерство экономики и финансов.
  2. Министерство энергетики и промышленности.
  3. Министерство здравоохранения и социального развития.
  4. Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.
  5. Министерство чрезвычайных ситуаций.
  6. Министерство транспорта и коммуникаций.
  7. Государственный комитет по экологии и климату.
  8. Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205005/
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