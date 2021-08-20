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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

При содействии «Кумтора» началась реконструкция дороги Балыкчи — Барскоон

Масштабы деятельности «Кумтора» имеют стратегическое значение для развития всей экономики страны, затрагивая интересы огромного числа людей. Понимая эту ответственность, временный внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» (КГК) Тенгиз Болтурук сформулировал один из важнейших принципов компании — всецело содействовать развитию Кыргызстана.

Как отмечает пресс-служба компании, сегодня «Кумтор» помогает реализовывать как национальные проекты развития, так и общественные инициативы.

«Экономика республики начинается с качественных дорог. «Кумтор» поддержал инициативу президента Садыра Жапарова отремонтировать стратегическую трассу на южном побережье Иссык-Куля. Работы начались в августе и полностью выполняются силами отечественных компаний», — отмечено в сообщении.

Реконструкция автодороги Балыкчи — Барскоон проводится впервые за 50 лет.

В пресс-службе компании напомнили, что «Кумтор» активно участвует в дргуих социально-экономических проектах в регионах, предоставляя необходимые ресурсы.

По ее данным, например, сейчас принято решение обновить большой мост из металлоконструкций. Он будет передан одному из населенных пунктов. В производственном процессе на руднике этот мост больше не задействован, его хотели сдать на металлолом, но временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук поручил сохранить конструкцию и передать тем, кому он необходим. КГК поможет с транспортировкой и установкой моста.

«Значимое место в социальной программе компании занимает помощь детским домам и домам престарелых. Недавно «Кумтор» взял шефство над самым большим интернатом страны — Нижне-Серафимовским социальным учреждением для пожилых, решив проблемы с водоснабжением и транспортом для пенсионеров. КГК системно оказывает благотворительную помощь тем, кто в ней особо нуждается. «Кумтор» передал более 45 тонн дров чабанам, которые живут в районе месторождения. Такая помощь скотоводам жизненно необходима, так как даже летом температура на «Кумторе» может опускаться ниже нуля, а деревья на такой высоте не растут», — рассказали в пресс-службе.

«Наша цель — сделать «Кумтор» по-настоящему социально ответственной компанией. Мы хотим, чтобы примеру КГК последовали другие горнорудные предприятия. Нужно быть честными, вести дела прозрачно. Это наш долг — помогать своей стране», — процитировали в пресс-службе Тенгиза Болтурука.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204588/
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