Впервые на «Кумтор» на практику отправили более 150 выпускников местных вузов

В «Кумтор Голд Компани» (КГК) по поручению временного внешнего управляющего Тенгиза Болтурука запущена программа по целевой подготовке молодых специалистов, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что впервые в истории предприятия в этом году на летнюю практику и стажировку набрали рекордное число студентов и выпускников вузов. Более 150 молодых специалистов прошли конкурсный отбор и отработали свою первую в жизни рабочую вахту на высокогорном руднике. Продолжительность летней практики — три месяца, стажировки — два года. Труд студентов и стажеров на «Кумторе» оплачивается. С ними работают наставники, которые делятся навыками и профессиональным опытом.

По словам менеджера золотоизвлекательной фабрики Нурдина Усенова, если раньше набор студентов был только в металлургическую лабораторию, то сейчас практиканты учатся управлять фабрикой во всех производственных цехах.

«Лекции и семинары не дают тех знаний, которые я получаю на действующем производстве. Здесь мы проводим исследования по модернизации процессов извлечения золота», — рассказала одна из практиканток Алия Шаршеналиева.

По словам Тенгиза Болтурука, в будущем стажеры, которые сегодня делают первые шаги в профессии, составят кадровый резерв высококлассных специалистов не только для «Кумтора», но и для новых рудников и компаний горнодобывающей промышленности нашей страны.

«Работа с молодежью преследует еще одну важную цель — повышение авторитета рабочих специальностей», — добавил он.