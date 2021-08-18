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Экономика

Чаще всего кыргызстанцы покупают муку, хлеб и хлебобулочные изделия

Объем оборота розничной торговли в 2020-м в целом по республике составил 356 миллиардов сомов, снизившись по сравнению с предыдущим годом почти на 19 процентов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В общем объеме оборота розничной торговли более 56 процентов пришлось на продовольственные товары. Их объем продажи в 2020-м превысил 200 миллиардов сомов.

Чаще всего (более 26 процентов) из продовольственных товаров покупали муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

Более 12 процентов в обороте розничной торговли продтоварами пришлось на мясо и мясные продукты и более 7 процентов — на алкогольные напитки.

На долю оборота розничной торговли непродовольственными товарами пришлось 44 процента, или около 156 миллиардов сомов. В структуре таких товаров наибольшую долю продаж занимали горюче-смазочные материалы (32,6 процента), строительные материалы (14 процентов) и автомобили (8,2 процента).

В 2,4 раза увеличилась доля продаж фармацевтических препаратов — с 3,9 процента в общем объеме непродовольственных товаров в 2019 году до 9,4 процента в 2020-м. Наибольший удельный вес в объеме оборота розничной торговли республики занимают Бишкек (около 37 процентов), Чуйская (более 15 процентов) и Джалал-Абадская (более 14 процентов) области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204265/
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