10:42
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 августа

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204049/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 августа
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 августа
Популярные новости
Акылбек Жапаров: Мое предложение по&nbsp;участковым было неправильно истолковано Акылбек Жапаров: Мое предложение по участковым было неправильно истолковано
Налоги придется платить: всех торгующих в&nbsp;интернете будут контролировать Налоги придется платить: всех торгующих в интернете будут контролировать
Морковь подешевела, мука подорожала. Как изменились цены на&nbsp;продукты в&nbsp;августе Морковь подешевела, мука подорожала. Как изменились цены на продукты в августе
Бизнес отстоял свои права. Миллионных штрафов не&nbsp;будет Бизнес отстоял свои права. Миллионных штрафов не будет
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
16 августа, понедельник
10:38
В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольства США В Бишкеке экоактивисты вышли на пикет к зданию посольст...
10:33
Кыргызстанец стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам Open FC
10:29
COVID-19 в мире. Заразились более 207,1 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
10:28
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 августа
10:19
Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу