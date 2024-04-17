В Кыргызстане за сутки подешевела почти вся валюта

За последние сутки в Кыргызстане резкое снизились курсы доллара, евро и рубля.

Доллар подешевел на 10-20 тыйынов. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают по 88,9-89,3 сома, продают — по 89,85-89,8 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 89,1061 сома (снижение на 0,02 процента).

Евро подешевел сразу на два сома. Сегодня его покупают по 94,3-94,5 сома, продают — по 95-95,5 сома. Официальный курс составляет 94,6173 сома (снижение на 0,38 процента).

Российский рубль становится все дешевле сома. Его покупают по 0,925-0,938 сома, продают — по 0,95-0,965 сома. Номинальный курс — 0,95 сома (снижение на 0,26 процента).

Казахский тенге остается относительно стабильным. Курс покупки составляет 0,125-0,138 сома, продажи — 0,205-0,208 сома при официальном курсе в 0,1985 сома.