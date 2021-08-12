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Экономика

Предприниматели жалуются на продолжающиеся проблемы с доставкой товара в КР

«Предприниматели забыты богом и властью. Мы просим решить наши проблемы, но иногда даже на письма ответов не получаем», — заявила сегодня на встрече с бизнесом глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

Она напомнила, что уже несколько раз поднимала вопрос о сложностях с поставками товаров. Но проблемы с провозом грузов через пункты пропуска «Торугарт», «Иркештам» и Казахстан не решаются. Многие транспортные компании уходят работать в соседние страны.

На это министр экономики и финансов Акылбек Жапаров ответил, что сейчас объявлен тендер для обработки поступающих товаров. Это делается, чтобы ускорить процесс прохождения грузов через границу.

«Во время карантина мы сами придумали правила об обработке каждой машины на КПП. На «Торугарте» из-за этого в день только 30 машин проходит. Сейчас поменяли правила, получили согласие Китая. Теперь надо обсудить вопрос. Если мы это сделаем, то грузы пойдут», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что сейчас власти Кыргызстана всерьез думают о том, чтобы найти альтернативный путь для торговли с другими странами в обход Казахстана. В частности, сейчас КР активно налаживает связи с Туркменистаном в этом вопросе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203806/
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