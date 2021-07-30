Об осознанном потреблении участникам Kazansummit рассказал Алмамбет Шыкмаматов

В Казани (Татарстан) завершает свою работу XII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazansummit-2021». Делегация Кыргызстана во главе с министром инвестиций Алмамбетом Шыкмаматовым тоже приняла участие в форуме, сообщили 24.kg в ведомстве.

Отмечается, что это одна из крупнейших авторитетных площадок взаимодействия Российской Федерации и стран — участниц СНГ с государствами исламского мира.

В этом году в форуме принимают участие представители более 60 стран.

«Кыргызстан на Kazansummit-2021 представляет делегация в составе министра инвестиций Алмамбета Шыкмаматова, заместителя руководителя администрации президента Женишбека Асанкулова, Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат, полномочного представителя главы государства в Иссык-Кульской области Мирбека Кожоева и заведующего отделом цифрового развития администрации президента Таалая Байтерекова», — уточнили в министерстве.

На пленарном заседании, посвященном главной теме форума — осознанному потреблению и созиданию, спикером выступил Алмамбет Шыкмаматов.

«Его выступление вызвало большой интерес у других участников саммита, среди которых были президент Татарстана Рустам Минниханов, министр торговли Турции Мехмет Муш, Тани Ахмед Аль Зайюди — государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов и другие высокопоставленные лица. Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что первостепенной задачей на уровне государств должно быть стремление к снижению чрезмерного потребления природных и невозобновляемых ресурсов», — рассказали члены делегации.

«Большинство семей, независимо от социального статуса, стараются дать своим детям достойное образование. Они копят средства на учебу, экономят на многом, чтобы ребенок мог учиться в хорошей школе, а потом и в университете. Вот мне кажется, что с таким же рвением мы все должны стремиться оставить нашим детям планету, на которой можно жить, дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть экологические продукты. В этом и есть смысл разумного потребления уже сегодня», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

По данным дипмиссии, участникам и гостям форума понравился стенд Кыргызстана, установленный в рамках Kazansummit-2021 в выставочном центре «Казань ЭКСПО». Настоящая традиционная кыргызская юрта, в которой была представлена продукция из КР, вызвала у посетителей выставки большой интерес.

«Сегодня я с гордостью надел шапку, подаренную министром Кыргызстана господином Шыкмамтовым. Мы здесь завязываем как можно больше дружеских связей, чтобы потом свести их с нашей торговой палатой и налаживать товарооборот. В нашей стране тоже большой спрос на продукцию халяль», — поделился с журналистами впечатлениями Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Камерун в России Махамат Паба Сале.

«В этом году форум проходит в условиях ограничений из-за коронавируса. Однако они не помешали стать Kazansummit-2021 самым представительным за всю историю своего существования», — заметили в Министерстве инвестиций КР.