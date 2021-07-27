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Экономика

В «Кыргызнефтегазе» превысили сумму расходов. Государство не получило дивиденды

Счетная палата провела аудит соответствия финансовой деятельности ОАО «Кыргызнефтегаз» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СП.

Отмечается, что по итогам года обществом не достигнуты показатели по добыче газа. План не выполнен на 3 миллиона 637 тысяч кубометров. Завышена общая сумма неоперационных расходов на 1 миллион 774 тысячи сомов.

«В результате недоначислен налог на прибыль на 177,4 тысячи сомов и дивиденды на государственный пакет акций на 1 миллион 359,6 тысячи сомов. От общей суммы начисленной льготы за газ в 6 миллионов 681,7 тысячи сомов не произведены отчисления страховых взносов в размере 17,25 процента, что составляет 1 миллион 152,6 тысячи сомов», — рассказали в Счетной палате.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на конец 2019 года составила 23,1 миллиона сомов. По взысканию задолженности исковые заявления находятся на рассмотрении в суде.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202302/
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