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Экономика

Товарооборот между Кыргызстаном и Ираном увеличился в четыре раза

В период с 2015 по 2019 год товарооборот между Кыргызстаном и Ираном увеличился в четыре раза. Об этом сегодня в рамках кыргызско-иранского форума 24.kg сообщил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.

«Экспорт за это время увеличился в 4,3 раза, импорт — в 3,8 раза. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии коронавируса товарооборот снизился и составил $19 миллионов 600 тысяч», — отметил он.

По словам Данила Ибраева, Кыргызстан импортирует из Ирана чай, переработанные овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, пальмовое масло, облицовочную плитку, изделия из стекла, продукцию химической промышленности, одежду, ковровые изделия, напольные покрытия, мебель.

В Иран кыргызстанцы поставляют фасоль, орехи, баранину, в небольших объемах необработанные шкуры, хлопок-волокно, лом и отходы черного металла, нефтепродукты.

Напомним, в Бишкеке сегодня начал работу кыргызско-иранский бизнес-форум. В нем приняли участие более 140 компаний и представителей экономических ведомств двух стран. Встреча проходит в преддверии подписания постоянно действующего соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. На сегодняшний день определяется список товаров, для которых будут действовать тарифные льготы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201796/
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