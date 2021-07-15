Аскар Сыдыков: В нашей стране невыгодно работать добросовестным предпринимателям

«В нашей стране невыгодно работать добросовестным предпринимателям, которые не занимаются контрабандой и контрафактом», — заявил сегодня на брифинге глава Международного делового совета Кыргызстана Аскар Сыдыков.

По его словам, к таким бизнесменам постоянно приходит множество всяких проверок. Им приходится брать больше согласований и разрешений. Они находятся под лупой всех госорганов. В то же время неформально работающие предприниматели освобождены от этого нежелательного внимания.

«К сожалению, в Кыргызстане у предпринимателей нет стимула для роста. Происходит это по тем же причинам. Пока он маленький, самозанятый, индивидуальный предприниматель, работающий по патентной системе, к нему минимум внимания. Как только предприниматель начинает расти, появляется очень много требований. Компания может просто не выжить в этой среде», — сказал Аскар Сыдыков.

«Поэтому у нас огромный пласт самозанятых, индивидуальных предпринимателей. Есть пласт крупных компаний. А вот средний пласт практически отсутствует. Количество средних компаний на душу населения у нас в 50 раз меньше, чем в Европе. Такую ситуацию надо менять. А для этого нужна политическая воля», — заключил он.