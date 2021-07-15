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Экономика

Аскар Сыдыков: Сейчас важно ограничить вмешательство в работу бизнеса

Сейчас важно ограничить любое вмешательство в деятельность бизнеса и нарушение его прав. Об этом сегодня во время брифинга заявил глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, по сравнению с весной жалоб бизнеса на неправомерные действия стало меньше. Но это пока не говорит о кардинальном изменении ситуации. При этом он отметил два важных момента, с которыми может быть связано уменьшение обращений предпринимателей в МДС. Это упразднение ГСБЭП и Антикоррупционной службы ГКНБ.

«Но дела, которые расследовал Финпол, передали в Генпрокуратуру. А вместо АКС, по сообщениям СМИ, те же функции будет выполнять другое подразделение. Надо наблюдать, как изменится ситуация. Мы вообще предлагали в апреле на совещании в Министерстве экономики и финансов объявить полный мораторий на возбуждение новых досудебных производств в отношении предпринимателей и приостановить расследования действующих до стабилизации эпидемиологической ситуации и завершения внутриполитических процессов. Мы считаем, что нужно хотя бы пока дать возможность экономике поработать без вмешательства. Кроме правоохранительных есть другие проверяющие органы, которые вполне обеспечивают безопасность жизни и здоровья населения», — отметил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201202/
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