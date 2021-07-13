Рекордный рост. За месяц приток денежных переводов вырос на $11 миллионов

В апреле 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $227,2 миллиона, что на $11 миллионов больше, чем в апреле 2020-го. Такие данные приводит Национальный банк.

Всего за пять месяцев мигранты перевели в страну $986,3 миллиона. Это на $286,1 миллиона больше, чем в 2020-м.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $962,69 миллиона. Из других государств в КР перечислили $5,57 миллиона, США — $13,83 миллиона.

По итогам мая 2021-го наблюдался и отток денежных средств — $39 миллионов. Основную часть денег вывели в Россию — $37,7 миллиона. За пять месяцев отток оценивается в $208,1 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе-мае 2021 года в Кыргызстан составил $778,2 миллиона.

По итогам 2020-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 888,93 миллиона.