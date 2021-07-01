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Экономика

В Кара-Бууринском районе выявлены нарушения на 2,8 миллиона сомов

По итогам проведенного аудита по составлению и исполнению бюджета Кара-Бууринского района Таласской области за 2019-2020 годы выявлены финансовые нарушения на 2 миллиона 831,5 тысячи сомов. Об этом сообщает Счетная палата.

По результатам аудита выявлены необоснованные выплаты заработной платы на 1 миллион 566,6 тысячи сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ — на 1 миллион 17,2 тысячи сомов и сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности — на 1 миллион 131,4 тысячи сомов. Кроме того, дополнительно начисленные доходы Социального фонда составили 8,6 тысячи сомов.

«Выявлены резервы и потери бюджета на 4 миллиона 219,3 тысячи сомов. Нерационально использовано 1 миллион 119,4 тысячи сомов. Во все проаудированные учреждения и организации направлены предписания для устранения финансовых нарушений и недостатков», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199530/
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