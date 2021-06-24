После запрета на экспорт ГСМ в Кыргызстане снизилось потребление дизеля

После запрета на экспорт ГСМ, который был введен в марте 2021 года, в Кыргызстане резко снизилось потребление дизельного топлива и выросло потребление бензина. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

По его словам, каждый год КР сверх индикативного баланса покупала у России 100-120 тысяч тонн нефти. Но в этом году с учетом сегодняшнего потребления ГСМ и особенно дизельного топлива, понадобится дополнительно не больше 40 тысяч тонн.

Зато по бензиновой группе обычно брали на 40-60 тысяч тонн больше. А сегодня потребление этого вида топлива выше на 110 тысяч тонн, чем в прошлые годы.

«Такая ситуация говорит о том, что часть дизельного топлива, возможно, уходила на реэкспорт, контрабандным путем выходила за пределы Кыргызстана», — рассказал Канат Эшатов.