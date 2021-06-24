Казахстан рассмотрит поставки ГСМ в Кыргызстан по итогам первого полугодия

Казахстан будет рассматривать вопрос поставок ГСМ в Кыргызстан после итогов полугодия. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления регулируемых сфер Государственного агентства антимонопольного регулирования КР Сагын Маматоморов.

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По его словам, Минэнерго рассматривает возможность беспошлинных поставок ГСМ из Казахстана. В прошлом году уже был такой опыт. Но договор был составлен до 31 декабря 2020 года.

«Возможно, если Минэнерго договорится, то мы у них будем получать ГСМ», — отметил Сагын Маматоморов.

При этом он отметил, что Кыргызстан сам производит около 200 тысяч тонн топлива, а остальное (чуть более 1 миллиона тонн) импортирует из России.