Рынок топлива. Что происходит у соседей и как это скажется на Кыргызстане

Экономическая ситуация в мире остается сложной. Растут цены на нефть, а следом и на нефтепродукты. В некоторых регионах нехватка ГСМ.

Страны Центральной Азии и Россия не стали исключением.

С ростом цен на топливо и повышенным спросом на него столкнулись как экспортеры, так и импортеры ГСМ. Прогнозы по ценам на бензин и дизель пока говорят о том, что возможен их небольшой рост.

Топливный дефицит у соседей

Новый топливный дефицит образовался на юге Казахстана. На АЗС «исчезла» солярка, а там, где ее отпускают, выстроились длинные очереди большегрузов. Международная трасса «Западная Европа — Западный Китай» в Туркестанской области сейчас больше напоминает парад грузовых машин.

Фуры километрами стоят вдоль дорог или воюют за место в диких очередях на заправках.

В Шымкенте из-за дефицита солярки неделю на линии выходят лишь 50-60 процентов городских автобусов, работающих на дизтопливе. Вслед за югом перебои с поставками дизельного топлива начались и в Алматы.

Глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов рассказал 24.kg, что такая ситуация сложилась из-за ремонта сразу двух нефтеперерабатывающих заводов — в Атырау и Шымкенте.

«Шымкентский завод дает до 40 процентов топлива на юге РК. Его остановка и сказалась на обеспеченности юга Казахстана дизелем», — отметил Канат Эшатов.

Он рассказал, что дефицит ГСМ и в России. Там часть заводов на ремонте и модернизации, а спрос на топливо остается высоким. Поэтому в некоторых регионах РФ также сложности с поставками ГСМ.

В Министерстве энергетики Казахстана обещают стабилизацию ситуации в ближайшее время, а вот назвать объективные причины роста стоимости дизеля до 300 тенге (около 60 сомов) не могут.

Регулирование в ручном режиме

Высокий спрос на топливо подталкивает рост цен. Это характерно не только для Кыргызстана, но и для соседей, и даже стран-экспортеров ГСМ.

В Таджикистане за пять месяцев розничные цены на топливо на автозаправочных станциях повысились в двухзначных цифрах.

Бензин в Таджикистане в среднем подорожал на 41,5 процента, дизельное топливо — на 16,2 процента, сжиженный газ — 13,7 процента.

В Узбекистане выросла цена на бензин марки АИ-80. С 7 по 13 июня на товарно-сырьевую биржу поставили 28 тысяч 579 тонн автомобильного бензина марки АИ-80, из которых реализовали 21 тысячу 98 тонн (73,8 процента).

Из-за повышения стартовой цены на бензин АИ-80, среднесуточная цена выросла на 2,2 процента.

Власти России могут вернуться к регулированию цен в ручном режиме. Правительство РФ поручило Минэнерго рассмотреть «целесообразность» заключения соглашений с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо. Среди других возможных мер упоминается и ограничение экспорта бензина.

По данным Росстата, с начала года к 7 июня бензин подорожал на 4,1 процента при инфляции в 3,7 процента.

Цены на дизтопливо выросли на 2,1 процента. Средние розничные цены на автомобильный бензин с 7 по 15 июня выросли на 8 копеек — до 48,01 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 7 копеек — до 49,77 рубля за литр.

В Министерстве энергетики изданию «Коммерсант» сообщили, что «уже успешно работает» скорректированный с 1 мая демпферный механизм, который в том числе направлен на поддержание доходности розничного бизнеса АЗС.

«Если этой корректировки будет недостаточно, могут применить ряд других мер, таких как заключение соглашений с нефтекомпаниями по топливным ценам, запрет на экспорт бензина и дополнительное повышение биржевых нормативов», — уточнили в Минэнерго.

Кыргызстану дефицит не грозит

В Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) рассказали, что на топливном рынке страны ситуация стабильная. Поставки ГСМ идут штатно. Кроме того, есть возможность его покупки по льготной цене для аграриев. Чтобы фермеры могли спокойно провести уборочную кампанию, заключен меморандум между Минсельхозом и АНК. Это традиционная практика.

На этот год АНК согласилась предоставить 125 тысяч тонн топлива на весенне-полевые и уборочные работы со скидкой 40 тыйынов от оптовой цены.

«Ранее мы давали адреса нефтебаз, куда можно обращаться, чтобы получить топливо. Фермерам надо обратиться в Минсельхоз, там скажут, какому региону на какую нефтебазу обращаться. Тут дело в том, что нефтебаза не продает ГСМ литрами, только цистернами или бензовозами. Поэтому крестьяне могут объединиться и купить большой объем топлива. Весной был случай, когда фермеры отдаленного района объединились и купили сразу 80 тонн топлива по льготной цене», — сообщил Канат Эшатов.

А вот остальных автолюбителей в ближайшие дни цены на АЗС будут только огорчать. Ждать снижения стоимости топлива или хотя бы стабилизации цен не стоит.

«У нас сейчас с контрактами проблем нет. Отгрузка ГСМ с российских НПЗ идет в достаточном объеме. Единственный вопрос, который есть, — рост цен на топливо. Мы сейчас смотрим, и российские НПЗ постоянно дают данные по росту стоимости», — сообщил Канат Эшатов.

До конца июня топливо в Кыргызстане может подорожать еще на 1-1,5 сома.

«Рост будет примерно одинаковым — что по дизельному топливу, что по бензиновой группе. По итогам июня мы будем смотреть отпускные цены на заводах России и, только потом, ориентировочно после 5 июля, сможем дать прогноз. Но, скорее всего, будет рост, потому что это общемировая тенденция», — отметил глава АНК.