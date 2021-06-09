За четыре года объемы экспорта молока и молочной продукции возросли в два раза

В 2020 году по сравнению с 2016-м общий объем экспорта молока и молочной продукции увеличился в два раза и достиг почти 35 тысяч тонн на сумму $46 миллионов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В основным молочные продукты экспортировались в Казахстан, куда в 2020 году поставлено продукции на $24,1 миллиона. Это составляет более 52 процентов в общем объеме экспорта этой продукции. В Россию поставлено около 46 процентов молочной продукции на $21 миллион. Кроме того, Кыргызстан экспортировал молочную продукцию в Узбекистан (на $705 тысяч) и Таджикистан (на $217 тысяч).

«На сегодня на внешний рынок предлагаются такие основные молочные товары, как сливочное масло (37 процентов товарного объема), сыры и творог (21 процент), молоко и сливки сгущенные и сухие (17 процентов), а также молоко и сливки несгущенные (13 процентов) и кисломолочные продукты (около 11 процентов)», — рассказали в Нацстаткоме.