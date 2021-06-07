Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС

«Если не предпринять решительные шаги по стабилизации ситуации, то энергетической системе Кыргызстана может грозить коллапс вплоть до остановки Токтогульской ГЭС», — заявил сегодня во время круглого стола глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков.

По его словам, ситуация в энергетической отрасли сегодня оценивается как критическая. Она сопряжена с низким объемом воды в Токтогульском водохранилище, высокими темпами роста внутреннего потребления, нагрузки на подстанции, большой долей неудовлетворительного состояния оборудования.

«Мы можем получить затяжной социально-экономический кризис. Предпринимаемая в последние годы политика по экономическому регулированию отрасли лишь усугубила ситуацию. Водно-энергетическая сфера находится в критическом состоянии. Токтогульская ГЭС эксплуатируется в экстремальном режиме», — рассказал Бакыт Сыдыков.