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Экономика

За три года производство бетона в Кыргызстане упало более чем на четверть

За 2018-2020 годы спад производства бетона по Кыргызстану составил 27,2 процента. Об этом сообщает Госагентство антимонопольного регулирования.

Отмечается, что основное производство бетона сосредоточено в Бишкеке. При этом число производителей этого товара за три года сократилось с 29 до 18. В Госантимонополии это связали с ростом крупных предприятий и уходом мелких.

«Стабильное наращивание производства отмечается у ОсОО «Экол Строй». В 2020 году на рынке производства бетона действовало три наиболее крупных хозсубъекта: ОсОО «Экол Строй», ОАО «Железобетон», ЗАО «Кум-Шагыл». Доминирующее положение на рынке производства бетона с долей свыше 35 процентов занимает ОсОО «Экол Строй». Поэтому предлагается включить компанию в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызстана, как субъект, занимающий доминирующее положение на рынке производства бетона», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196184/
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