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Экономика

Акции «Айыл банка» и MegaCom хотят продавать на международной бирже

Есть предложение продавать акции «Айыл банка» и MegaCom на международной бирже. Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

По его словам, есть идея провести IPO и реализовать, например, 10 процентов акций этих компаний на международном рынке. Но для этого надо будет нанимать мировую компанию для оценки предприятий.

«Такое предложение есть. В рамках программы приватизации оно будет рассмотрено. Конечно, нам надо пробовать выйти на международный рынок», — заключил Мирлан Бакиров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195943/
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