В бюджет 2021 года может поступить более 1 миллиарда сомов от приватизации

«Мы ожидаем, что бюджет в этом году может пополниться на сумму свыше 1 миллиарда сомов за счет реализации программы приватизации», — заявил сегодня во время брифинга председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

По его словам, в этом году в бюджете было предусмотрено поступление 500 миллионов сомов от приватизации. Но на сегодня есть видение по трем-четырем объектам. Если по ним решение по приватизации будет реализовано, то поступят средства.

При этом глава ФУГИ не рассказал, какие именно компании собираются продать уже в этом году. Он отметил, что государство оставляет за собой право национализации или введения внешнего управления в компаниях.