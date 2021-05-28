Либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Жапаров не исключает примирения с Centerra Gold

«С компанией Centerra Gold у нас может быть только два пути: либо примирение, либо суд», — заявил журналистам глава государственной комиссии по проверке работы «Кумтора» депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

«Как говорится, либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Либо мы помиримся с канадцами, либо мы пойдем в суд», — сказал он и признался, что Кыргызстан не исключает проигрыша в судебных разбирательствах.

По словам Акылбека Жапарова, кыргызская сторона намерена обратиться в суд, чтобы выиграть процессы, но также готовится и к проигрышу.

Он также прокомментировал обвинения со стороны бывшего президента страны Аскара Акаева.

«То, что сын бывшего главы государства был замешан в коррупции по «Кумтору», есть в документах следствия. Уголовное дело основано на фактах. Айдар Акаев в свое время за многое отвечал. О покойном говорить нельзя, конечно. Но я-то говорю о фактах. Пусть Акаев приедет и лично даст показания. А пока все, что он говорит, ложь», — сказал Акылбек Жапаров.

Напомним, Жогорку Кенеш, рассмотрев промежуточный отчет госкомиссии, ввел на «Кумторе» внешнее управление. Канадскому инвестору пригрозили судебными разбирательствами. Centerra Gold Inc. объявила о возбуждении судебного дела в Высшем суде Онтарио против Тенгиза Болтурука, бывшего члена совета директоров компании, в ответ «на грубые нарушения его фидуциарных обязанностей по отношению к компании в связи с недавним захватом рудника «Кумтор» правительством КР».

Тенгиз Болтурук назначен внешним управляющим компании «Кумтор».