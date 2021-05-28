15:14
USD 83.38
EUR 101.58
RUB 1.14
Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Жапаров не исключает примирения с Centerra Gold

«С компанией Centerra Gold у нас может быть только два пути: либо примирение, либо суд», — заявил журналистам глава государственной комиссии по проверке работы «Кумтора» депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

«Как говорится, либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Либо мы помиримся с канадцами, либо мы пойдем в суд», — сказал он и признался, что Кыргызстан не исключает проигрыша в судебных разбирательствах.

По словам Акылбека Жапарова, кыргызская сторона намерена обратиться в суд, чтобы выиграть процессы, но также готовится и к проигрышу.

Он также прокомментировал обвинения со стороны бывшего президента страны Аскара Акаева.

«То, что сын бывшего главы государства был замешан в коррупции по «Кумтору», есть в документах следствия. Уголовное дело основано на фактах. Айдар Акаев в свое время за многое отвечал. О покойном говорить нельзя, конечно. Но я-то говорю о фактах. Пусть Акаев приедет и лично даст показания. А пока все, что он говорит, ложь», — сказал Акылбек Жапаров.

Напомним, Жогорку Кенеш, рассмотрев промежуточный отчет госкомиссии, ввел на «Кумторе» внешнее управление. Канадскому инвестору пригрозили судебными разбирательствами. Centerra Gold Inc. объявила о возбуждении судебного дела в Высшем суде Онтарио против Тенгиза Болтурука, бывшего члена совета директоров компании, в ответ «на грубые нарушения его фидуциарных обязанностей по отношению к компании в связи с недавним захватом рудника «Кумтор» правительством КР».

Тенгиз Болтурук назначен внешним управляющим компании «Кумтор».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195575/
просмотров: 1304
Версия для печати
Материалы по теме
Международных экологов просят поддержать Кыргызстан в споре с Centerra Gold
Дело «Кумтора». Темира Сариева вновь вызвали на допрос
«Кыргызалтын» опровергает перевод $29 миллионов на несанкционированный счет
Директором по корпоративным связям «Кумтора» стал Кубатбек Кожоналиев
Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела
На руднике «Кумтор» поднимают вопрос о проведении забастовки
Centerra Gold объявила о возбуждении дела против Тенгиза Болтурука
Покупка золота Кумтора. Нацбанк прокомментировал сделку
Тенгиз Болтурук отказался ответить, какая у него зарплата в компании «Кумтор»
Кыргызстан vs Centerra: имена юристов, защищающих страну, не разглашаются
Популярные новости
Обратный тренд. Доллар начал дорожать Обратный тренд. Доллар начал дорожать
Валютные скачки. Почему падает доллар и&nbsp;что делать населению Валютные скачки. Почему падает доллар и что делать населению
Доллар продолжает падать. Обменки продают его ниже 83&nbsp;сомов Доллар продолжает падать. Обменки продают его ниже 83 сомов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Темира Сариева вновь вызвали на&nbsp;допрос Дело «Кумтора». Темира Сариева вновь вызвали на допрос
Бизнес
Акция&nbsp;+1: депозиты в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; до&nbsp;14&nbsp;процентов все лето! Акция +1: депозиты в «Бакай Банке» до 14 процентов все лето!
Как новые строительные нормы по&nbsp;газификации помогут бизнесу и&nbsp;потребителям Как новые строительные нормы по газификации помогут бизнесу и потребителям
Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
28 мая, пятница
15:08
Садыр Жапаров встретился с жителями Ак-Сая. Говорили о границе и проблемах Садыр Жапаров встретился с жителями Ак-Сая. Говорили о ...
14:55
Вопрос продления переходного периода по техрегламенту на топливо решат 29 июня
14:36
Международных экологов просят поддержать Кыргызстан в споре с Centerra Gold
14:20
Акция +1: депозиты в «Бакай Банке» до 14 процентов все лето!
14:14
«Кыргызалтын» рассказал о порядке покупки золота Кумтора