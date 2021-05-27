Дело «Кумтора». Темира Сариева вновь вызвали на допрос

Экс-премьер-министра Темира Сариева вновь вызвали на допрос по уголовному делу «Кумтора». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что допрос проходит с участием представителей межведомственной следственной группы в здании Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона.

Вчера бывший глава правительства уже был на допросе.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.