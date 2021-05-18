Итоги апреля. Надежды на улучшение экономической ситуации пока нет

Прошел год, как Кыргызстан столкнулся с коронавирусом. Пандемия вызвала глубочайший экономический кризис, сильнейший со времен независимости. Смена власти и ухудшающиеся отношения с инвесторами только усложняют ситуацию.

Экономика страны никак не может выбраться из кризиса.

Показатели продолжают падать, а цены растут, все больше и больше усложняя жизнь населению страны.

Роста так и нет

За январь-апрель 2021 года объем ВВП Кыргызстана сложился в сумме 166 миллиардов 64,7 миллиона сомов.

За четыре месяца падение экономики составило 3,8 процента.

По сравнению с итогами марта оно замедлилось на 5,6 процента. Но стоит помнить, что в апреле 2020 года страна жила в тотальном карантине, потому и экономические показатели были весьма скромные. И даже по сравнению с этими вводными ситуация в 2021 году куда хуже.

«Снижение роста ВВП обусловлено сокращением объемов промышленности и строительства. При этом рост отраслей товарного производства по сравнению с прошлым годом снизился на 10,4 процента. Рост отраслей, оказывающих услуги, составил 1,3 процента», — объяснили ситуацию в Нацстаткоме.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе-апреле в структуре ВВП наибольшая доля (49,7 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с январем-апрелем прошлого года она уменьшилась на 0,1 процента. Доля отраслей, производящих товары, сократилась на 2,7 процента и составила 36 процентов.

Доля промышленности в структуре ВВП — 23,7 процента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 2 процента.

Доля строительства уменьшилась на 1,2 процента — до 4,2 процента, доля сельского хозяйства увеличилась на 0,5 процента — до 8,1.

Промышленности помогает текстиль

В промышленном производстве страны ситуация по-прежнему крайне сложная. Постоянные претензии к горнорудным предприятиям и новые законы, усложняющие деятельность инвесторов, сказываются на показателях производства. Падение объемов даже по сравнению с коронавирусным 2020 годом просто колоссальное.

По итогам четырех месяцев 2021 года падение промышленности составило 12 процентов.

Снижение объемов промышленного производства по сравнению с январем-апрелем 2020 года связано с сокращением объемов производства химической продукции (на 33 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 31,5 процента), фармацевтической продукции (на 30,5 процента), добычи полезных ископаемых (на 9,8 процента).

Стоит отметить, что есть и отрасли, которые показывают значительный рост. Увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов в 1,8 раза, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — в 1,6 раза, очищенных нефтепродуктов — на 38,9 процента, пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 11,8 процента, текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий — на 5,3 процента.

Дорожает сахар и масло

С начала года цены в Кыргызстане выросли на 4 процента. На алкогольные напитки и табачные изделия — на 6,2 процента, пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 5,5 процента, непродовольственные товары — на 2,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,9 процента.

В апреле по сравнению с мартом рост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 0,9 процента. Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки поднялись на 1,2 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,7 процента, непродовольственные товары — на 0,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,4 процента.

Больше всего в апреле подорожали картофель (на 6,5 процента), подсолнечное масло (на 5,5 процента), сыры (на 2,9 процента), свежие фрукты (на 2,9 процента), спиртные напитки (на 1,2 процента).

Повышение потребительских цен и тарифов в апреле по сравнению с мартом отмечалось во всех регионах республики. Максимальный рост (1,9 процента) зафиксирован в Нарынской области.

Зарплаты растут в образовании

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 18 тысяч 875 сомов.

В отличие от прошлого года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, и строительстве.

По итогам марта 2021 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 840,4 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 183,97 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам марта внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $1 миллиард 405,6 миллиона, что на 3,9 процента меньше показателя 2020-го. Экспорт — $426,5 миллиона (падение на 8,9 процента), импорт — $979,1 миллиона (падение на 1,5 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $674 миллиона.

Улучшений пока не будет

В Кыргызстане деловая активность в начале года оставалась сдержанной, однако масштаб спада несколько снизился.

В Евразийском банке развития отметили, что мировая экономика начала расти. Деловая активность в мире восстанавливается. Драйвером остается промышленность, хотя активность в сфере услуг также увеличивается.

В банке ожидают, что во втором квартале годовой рост ВВП государств-участников значительно увеличится: в прошлом году на этот период пришлась первая волна пандемии, сильно ударившая по экономикам. Впоследствии показатели роста станут несколько более умеренными.

Что касается Кыргызстана, то внешнеэкономическая деятельность в 2021-м в республике останется подавленной. Снижение внешнеторгового оборота на 18,3 процента в январе-феврале 2021 года связано с падением номинальных объемов как экспорта, так и импорта.

Торговля с внешним миром сократилась практически по всем статьям укрупненной товарной номенклатуры, за исключением продукции химической промышленности.

«Наибольший отрицательный вклад в снижение экспорта внесло золото, снижение импорта — текстильные изделия, минеральные продукты, металлы и изделия из них. Поскольку возврат к полноценному функционированию глобальных логистических цепочек сдерживается распространением коронавирусной инфекции, а объемы производства золота планируется снизить, мы полагаем, что внешнеэкономическая деятельность в 2021-м останется подавленной», — заключили в ЕАБР.

Похожего прогноза придерживаются и в Азиатском банке развития. Там отметили, что по мере открытия границ и восстановления цепочек поставок экономика Кыргызстана будет медленно восстанавливаться в 2021 году и ускорится в 2022-м.

АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызстана на уровне 3,5 процента в 2021 году.

«Хотя мы с осторожным оптимизмом смотрим на рост, многое зависит от восстановления стран в регионе Центральной Азии в целом. Зависимые от импорта отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, строительство и горнодобывающая промышленность, выиграют от восстановления региональной экономики и усилят рост Кыргызстана», — сказала директор представительства АБР в Кыргызстане Канокпан Лао-Арая.