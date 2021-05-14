Все выданные лицензии теперь можно найти на едином информационном портале

Министерство экономики и финансов совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разработали единый портал, включающий в себя полную информацию о лицензиях и разрешительных документах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Портал разработан для составления исчерпывающего перечня разрешительных документов/ административных процедур, выдаваемых для осуществления предпринимательской деятельности; сокращения временных издержек, получения активной информации; создания основы для автоматизированной системы выдачи лицензий и разрешений.

«Портал содержит информацию обо всех разрешительных документах и процедурах, наличие или проведение (исполнение) которых необходимо для осуществления действий в процессе предпринимательской деятельности, включая выдачу разрешительных документов в любой установленной форме, включение в государственные реестры, предоставление специального права, взимание платы уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления. Государственными органами проведена инвентаризация выдаваемых разрешительных документов, и сейчас они вводят данные на портале», — говорится в сообщении.

В Министерстве экономики и финансов подчеркнули, что пока портал носит только информационный характер. Следующим этапом планируется автоматизировать процедуру выдачи разрешительных документов.