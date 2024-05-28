Минэкономики хочет отменить шесть видов лицензий и два разрешения

Министерство экономики и коммерции намерено отменить шесть видов лицензий и два вида разрешений. Законопроект принят комитетом Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике в первом чтении.

Всего, по словам заместителя министра экономики Айнуры Усенбековой, в Кыргызстане лицензированию подлежат 97 видов деятельности и действий, среди которых есть повторящиеся.

Так, законопроектом предлагают отменить следующие виды лицензий:

на работу с микроорганизмами II группы патогенности (пункт 10 статьи 15 закона о ЛРС);

на деятельность по организации профессиональной лотереи (пункт 30 статьи 15 закона о ЛРС);

на производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения (пункт 33 статьи 15 закона о ЛРС);

на изъятие древесины на землях лесного фонда (лесорубочный билет, ордер на мелкий отпуск древесины) (пункт 2 статьи 16 закона о ЛРС);

на изъятие объектов растительного мира в коммерческих целях (разрешение на изъятие объектов растительного мира и лесной билет) (пункт 3 статьи 16 закона о ЛРС);

на получение, использование, переработку, образование, хранение, уничтожение веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси (наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми и сжиженными газами) (пункт 6 статьи 16 закона о ЛРС).

Также планируют отменить разрешения на приобретение и реализацию сильнодействующих ядовитых веществ (пункт 13 статьи 17 закона о ЛРС) и проведение контрольного лова рыбы для научных целей (пункт 15 статьи 17 закона о ЛРС).

Кроме того, предлагается установить мораторий на введение новых видов лицензий и разрешений.