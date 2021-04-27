Правление Национального банка решило повысить учетную ставку (ключевую ставку) до 6,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что действие ограничительных мер в связи с распространением новых штаммов COVID-19 и более медленный процесс вакцинации населения в мире продолжают оказывать сдерживающий эффект на рост мировой экономики. Ценовая конъюнктура на мировых рынках продовольствия и усиление волатильности на глобальных финансовых рынках являются ключевыми факторами, которые влияют на масштабы восстановления стран-торговых партнеров государства и, как следствие, на ее экономическое развитие.

В Кыргызстане наметились тенденции восстановления экономической активности, при этом внутренний спрос остается слабым. Размер реальной заработной платы сократился на 5,3 процента в январе-феврале 2021 года. Одним из факторов восстановления внутреннего потребления выступает позитивная динамика притока денежных переводов в страну. За январь-февраль 2021 года показатель повысился на 6,4 процента.

«В монетарном секторе наблюдаемые с начала года тенденции сохранились. Краткосрочные ставки денежного рынка имеют общее направление с динамикой ключевой ставки, демонстрируя сокращение разрыва между ними, и продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. В банковской системе снизился уровень избыточной ликвидности, что привело к активизации участников денежного рынка в краткосрочном сегменте, в частности по межбанковским репо-операциям», — говорится в сообщении.

Активизация экономической деятельности в стране, а также сохранение волатильности цен на глобальных сырьевых рынках обусловили повышение спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в отдельные периоды. Национальный банк принимает участие на валютном рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение повысить размер учетной ставки до 6,5 процента. В случае возникновения каких-либо рисков, Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику. НБ КР на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — заключили в НБ КР.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 24 мая 2021 года.