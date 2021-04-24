COVID-19. Продлены сроки льготных тарифов на товары для борьбы с коронавирусом

До 30 июня 2022 года продлены сроки действия тарифной льготы на товары, ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза для реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, такое решение принято в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьер-министров государств — членов ЕАЭС.

В настоящее время применение тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины на указанную категорию товаров истекает 31 марта 2021 года.

Сообщается также, что внесены изменения в технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». «Изменения включают корректировку понятийного аппарата технического регламента, уточнение области его распространения, а также внесение технических правок с учетом практики его применения», — говорится в сообщении.

Кроме того, члены Совета ЕЭК обсудили основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов Евразийского экономического союза на 2021–2022 годы, отдельные вопросы проведения в государствах ЕАЭС пилотных проектов в области внешней электронной торговли товарами, проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

«Принято решение «О введении маркировки табачной и алкогольной продукции средствами идентификации», согласно которому Кыргызская Республика имеет право ввести на своей территории в соответствии с национальным законодательством маркировку алкогольной продукции и табачных изделий средствами идентификации», — сообщили в правительстве.

Продлен также переходный период на GMP в ЕАЭС — подать национальные GMP-сертификаты возможно до конца 2024 года.

Совет ЕЭК решил разработать еще одну евразийскую межгосударственную программу «Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах — членах ЕАЭС», а также ввести единые механизмы криптографической защиты при маркировке товаров средствами идентификации на территории интеграционного объединения.