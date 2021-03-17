Правительство: Ситуация с поставками ГСМ стабильная, дефицита не ожидается

Ситуация с поставками ГСМ в стране в целом стабильная, дефицита не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Для проведения весенних полевых работ в 2021 году потребуется 39,1 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. На сегодня обеспеченность — более 60 процентов. Средняя цена на ГСМ на юге страны — 42-45,3 сома за литр, на севере — 39,9-40,9 сома за литр.

При этом между Министерством сельского, водного хозяйства и регионального развития и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана 13 января подписано соглашение о взаимопонимании с целью обеспечения сельских товаропроизводителей горюче-смазочными материалами.

«По его условиям АНК обеспечит накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях горюче-смазочных материалов в необходимых объемах для бесперебойной работы сельхозтехники. Сейчас на нефтебазах и АЗС есть 23,2 тысячи тонн дизельного топлива», — сказали в кабмине.