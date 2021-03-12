В СЭЗ «Бишкек» планируют запуск предприятий на $2 миллиона

Генеральный директор СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров и руководитель узбекской компании ООО NIL-GRANIT Акром Ганиев подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба СЭЗ «Бишкек».

Церемония состоялась в рамках государственного визита президента Садыра Жапаров в Узбекистан. По условиям меморандума узбекским инвесторам для строительства и запуска крупных швейных предприятий предоставят земельный участок со всеми коммуникационными условиями на территории СЭЗ «Бишкек».

Планируется создание более 200 рабочих мест на предприятиях по производству швейно-трикотажных изделий. Объем предполагаемых инвестиций составит $2 миллиона. Ожидаемый объем выпуска швейно-трикотажной продукции — около $6 миллионов в год.