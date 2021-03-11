За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $65,5 миллиона

В январе 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $151,5 миллиона, что на $65,5 миллиона меньше, чем в декабре. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с январем 2020-го показатель вырос на $3 миллиона. Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $146,9 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $1,1 миллиона, из США — $2,4 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — ноябре прошлого года в Кыргызстан составил $118,9 миллиона.

По итогам января 2021 года наблюдался и отток денежных средств — $32,6 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $31,3 миллиона.

По итогам 2020-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие государства перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 888,93 миллиона.