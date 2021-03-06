В ЕАЭС усовершенствована процедура карантинного фитосанитарного контроля

Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в ЕАЭС в части регламентации работы инспекторов по карантину растений при проведении контроля маркировки упаковки продукции. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Цель изменений — обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности на территории союза и соблюдение Единых карантинных фитосанитарных требований. В действующей редакции документа не были регламентированы вопросы контроля и принятия решений в отношении партий товаров, ввозимых в ЕАЭС и перемещаемых между государствами союза без маркировки на упаковке, древесных упаковочных материалах без специального маркировочного знака.

«Внесенные поправки позволят уполномоченным органам признавать фитосанитарный сертификат не подтверждающим фитосанитарное состояние продукции, возвращать отправителю или уничтожать подкарантинную продукцию и древесные упаковочные материалы, ввозимые или перемещаемые без маркировки на упаковке», — говорится в сообщении.