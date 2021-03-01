Сегодня последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц

1 марта истекает срок представления Единой налоговой декларации юридическими лицами. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 00.00.

ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.