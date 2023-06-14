Цифра дня. 640 тысяч налогоплательщиков сдали декларацию по итогам 2022 года

Единую налоговую декларацию по итогам 2022-го представили 640 тысяч 990 налогоплательщиков, из них в электронном виде — 583 тысячи 770 деклараций. Такие данные приводит Налоговая служба.

По сравнению с показателями прошлого года сдали больше на 131 тысячу 322 декларации.

В том числе декларацию представили 52 тысячи 978 организаций, 197 тысяч 609 индивидуальных предпринимателей, 325 тысяч 740 физических лиц, а также 64 тысячи 663 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, что декларационная кампания проведена с начала года по 1 апреля для юридических лиц и государственных и муниципальных служащих и по 1 мая для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.