В прошлом году в Кыргызстане освоили только 83 процента госинвестиций

За 2020 год в Кыргызстане освоили только 15,7 миллиарда сомов государственных инвестиций при запланированных 18,6 миллиарда, что составило 83 процента. Об этом заявили на совещании в правительстве.

Отмечается, что объем освоенных средств по отношению к первоначально утвержденному плану составил всего 67 процентов.

Фото пресс-службы аппарата правительства

Премьер-министр Улукбек Марипов отметил, что последние шесть лет наблюдается слабое освоение средств по линии государственных инвестиций. Основная часть неосвоенных средств приходится на транспорт, энергетику, ирригацию, водоснабжение и здравоохранение.

Главным бенефициаром нашей работы является народ, который ждет положительных перемен. Поэтому на нас возложена большая ответственность. Улукбек Марипов

Он сказал, что следует усилить работу в этом направлении, а за реализацию проектов государственных инвестиций руководители государственных органов несут персональную ответственность.

Глава кабмина призвал Министерство экономики и финансов вести более качественный мониторинг и координацию проектов.

«От нового состава правительства я требую четкого выполнения поставленных задач в соответствии с утвержденными сроками. Каждый должен понять, что при ограниченности собственных средств инвестиции играют огромную роль в развитии экономики, в том числе в создании инфраструктуры. Программа государственных инвестиций — это пятая часть расходов республиканского бюджета, которая напрямую влияет на развитие экономики», — резюмировал он.