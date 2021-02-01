Минфин не реагирует на замечания Счетной палаты. Нарушения повторяются

Совет Счетной палаты рассмотрел отчет об аудите исполнения бюджета Министерством финансов и его подведомственными подразделениями за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба СП.

Так, аудит отмечает повторяющиеся нарушения, связанные с оплатой рабочего времени сотрудников за пределами нормальной продолжительности установленного времени, доплатой им за работу за компьютером. В ведомстве по-прежнему пересматривают условия договоров по оплате коммунальных услуг по содержанию зданий и помещений, числящихся за департаментом государственных зданий при управделами президента и правительства.

«В ведомстве нет установленного порядка ведения учета сверхурочных работ. И при наличии только табеля учета рабочего времени за восемь часов в департаменте госзакупок производились выплаты надбавки за ненормированный рабочий день. В департаменте и Госагентстве по управлению бюджетными кредитами доплаты за работу за компьютером — на 4,3 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

Госагентство по управлению бюджетными кредитами продолжало в 2019-м эксплуатацию семи автомобилей сверх утвержденного лимита вопреки рекомендации Счетной палаты.

«Утвержденный руководством Министерства финансов для учебного центра прейскурант цен на платные образовательные услуги включал затраты (кофе-брейк), которые не входят в себестоимость, относящуюся к выполнению образовательных услуг. Кроме этого, числится дебиторская задолженность за 27 уволенными сотрудниками по выданным беспроцентным ссудам на 1,8 миллиона сомов, в том числе просроченная задолженность — на 312,2 тысячи», — заключили в Счетной палате.