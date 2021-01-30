В айыльных округах Чаткальского района выявлены финансовые нарушения

При аудите составления и исполнения бюджета айыльных округов и анализа социально-экономического развития Чаткальского района за 2018-2019 годы выявлены нарушения на 7 миллионов 138,5 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств оценивается в 8,2 тысячи сомов, необоснованная выплата заработной платы — 331 тысячу сомов, необоснованное списание товарно-материальных ценностей и денег — 451,9 тысячи сомов. В том числе выявлены переплата командировочных расходов на 126 тысяч сомов.

Установлены факты использования спецсредств, минуя систему казначейства, на 779 тысяч сомов, завышения объемов строительно-монтажных работ на 4 миллиона 773,3 тысячи сомов, нецелевое использование бюджетных средств — на 24,7 тысячи сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность на 738,3 тысячи сомов.

«Из выявленных финансовых нарушений подлежат восстановлению 6 миллионов 807,5 тысячи сомов. В ходе аудита восстановлено 927,3 тысячи сомов. Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 789,4 тысячи сомов. Материалы аудита по завышению объемов строительно-монтажных работ в айыльном округе Каныш-Кыя на 4 миллиона 744 тысячи сомов переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении.